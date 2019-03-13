ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Масштабная забастовка в Израиле: курортный Эйлат оказался полностью заблокирован

Закрылись оба въезда в город, аэропорт и пограничные пропускные пункты с соседними странами. Не работают торговые центры, больницы, школы, не ходит общественный транспорт. Так местные жители и власти протестуют против решения о закрытии тель-авивского аэропорта Сде-Дов. Он обслуживает в основном внутренние рейсы. Жители Эйлата опасаются сокращения потока туристов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все