Масштабная забастовка в Израиле: курортный Эйлат оказался полностью заблокирован

Закрылись оба въезда в город, аэропорт и пограничные пропускные пункты с соседними странами. Не работают торговые центры, больницы, школы, не ходит общественный транспорт. Так местные жители и власти протестуют против решения о закрытии тель-авивского аэропорта Сде-Дов. Он обслуживает в основном внутренние рейсы. Жители Эйлата опасаются сокращения потока туристов.