Масштабная зачистка: правительство Туска уволило руководителей государственных СМИ Польши

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток": Я уже встречался с очень многими мнениями, представителями СМИ, что они уже ограничивают свои высказывания, боясь вот этого неопределенного закона, потому что самое главное, там очень нечетко определены условия, при которых можно кого-то наказать там, даже если вы скажете правду, но эта правда кому-то не понравится. Могут начать против вас уголовное дело. Так что это действительно абсолютно антидемократический закон в конце.