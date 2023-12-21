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Масштабная зачистка: правительство Туска уволило руководителей государственных СМИ Польши
Передел власти в Польше. После падения режима Дуды - Моравецкого в Варшаве идет основательная зачистка политического поля. Сначала заменили всех глав спецслужб, дипломатов за рубежом, теперь очередь дошла до СМИ.
Впрочем, это не начало, а продолжение чисток, которые партия Моравецкого начала против своих оппонентов еще в 2015 году. Тогда картина была похожей, но с точностью до наоборот. Победив на очередных выборах, "Право и справедливость" саматочно так же расправилась с неугодными журналистами проигравшего тогда Туска и началаосновательную зачистку медиасферы. Первой процедуру чистки прошел общественный вещатель - та самая телекомпания TVP, потеряв в результате почти две сотни журналистов.
В 2020-м очередной шаг: государственная нефтяная компания Orlen выкупила все местные СМИ у немецкой издательской группы. C тех пор польское государство контролирует примерно 80 % местных изданий в стране. Оппозиция назвала сделку "черным днем для свободы прессы". Оппоненты режима Дуды - Моравецкого смешивались с грязью - просто уничтожались их карманными СМИ. В последние годы вечерние выпуски новостей TVP "превратились в пропагандистскую машину" правительства "ПиС". Вдобавок, в Польше продолжает действовать так называемый шпионский закон, принятый под давлением "ПиС": он и сегодня определяет атмосферу в стране.
Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток": Я уже встречался с очень многими мнениями, представителями СМИ, что они уже ограничивают свои высказывания, боясь вот этого неопределенного закона, потому что самое главное, там очень нечетко определены условия, при которых можно кого-то наказать там, даже если вы скажете правду, но эта правда кому-то не понравится. Могут начать против вас уголовное дело. Так что это действительно абсолютно антидемократический закон в конце.
Теперь правительство Туска намерено изменить ситуацию и обещает, что отныне СМИ будут работать на интересы польского общества. У экспертов, да и у самих жителейэто по меньшей мере вызывает скепсис - подобные зачистки на информационном поле они наблюдали уже не один раз. Не окажется ли вновь свобода слова по-польски лишь декларацией о намерениях - сейчас задумываются многие. В том числе это вопрос для демократичной Европы, которая так рьяно, но, увы, избирательно, отстаивает права человека на достоверную информацию.