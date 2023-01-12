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Масштабное ДТП произошло в Японии - повреждено почти 20 машин, госпитализированы минимум 10 человек
Крупное ДТП произошло в Японии. На трассе в префектуре Нара грузовик врезался сзади в легковой автомобиль, который стоял на светофоре. Легковушка протаранила впереди стоящее авто, после чего образовалась цепная реакция.
Всего повреждения получили около 20 машин, госпитализированы как минимум 10 человек. Все они обошлись без серьезных травм.
Фото:pixabay.com
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