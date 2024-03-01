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Масштабное наводнение в Бразилии: 40 человек погибли, тысячи лишились домов

Масштабное наводнение накрыло Бразилию. Обильные ливни обрушились сразу на 17 городов страны.

Основной удар стихия нанесла по штату Акко: в некоторых регионах объявлено чрезвычайное положение, отдан приказ об эвакуации людей из вероятной зоны разлива одноименной реки. Сообщается о 40 погибших. Тысячи жителей лишились своих домов. Уровень реки Акко достиг 15 метров. Основным транспортом для местных стали лодки.

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