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Масштабное наводнение в Китае
Проливные дожди уже вторую неделю не прекращаются в Китае. Затоплены или подтоплены территории с населением в 34 миллиона человек. Из городов и сел трех регионов эвакуированы 300 тысяч жителей. В провинции Цзянси случился прорыв дамбы. На ликвидацию были срочно мобилизованы 500 человек, и трагедии удалось избежать. В горных районах селевые потоки размывают автодороги, что создает проблемы с эвакуацией местных жителей. Известно о гибели по меньшей мере 144 человек. Синоптики обещают, что в ближайшие дни дожди должны прекратиться.
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