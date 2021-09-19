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Масштабное противостояние полиции и протестующих в Лейпциге, ﻿ антиковидные протесты в Загребе

В немецком Лейпциге разгорелось масштабное противостояние полиции и протестующих. Накануне демонстранты движения "Антифа" выступили против судебного разбирательства о нападении левых радикалов на своих идеологических оппонентов. Поначалу мирная демонстрация со временем стала перерастать в беспорядки: протестующие возвели баррикады, заблокировали несколько улиц и бросали камни и петарды в полицию. Правоохранители протест разогнали с помощью грубой силы и водометов.

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