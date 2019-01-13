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Масштабную аварию на электросетях запечатлели на видео десятки жителей Сан-Паулу

Кадры пожара и голубого электрического свечения публикуют в Интернете. Из-за ЧП несколько кварталов остались без электричества. Причиной инцидента, судя по всему, стали сильные проливные дожди с молниями, которые и повредили несколько высоковольтных линий.

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