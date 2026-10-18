Более 2 тыс. человек брошены за решетку по итогам субботних беспорядков во Франции. Масштабный протест студентов, профсоюзов, медиков и строителей парализовал страну: поезда стоят, школы закрыты, а Париж утопает в мусоре. В ответ на народное отчаяние режим Макрона обрушил волну жестокого насилия. Для подавления несогласных брошен элитный спецназ. Жандармы действовали карательными методами, без разбора применяя против демонстрантов тяжелые водометы, дубинки, шумовые гранаты и удушающий слезоточивый газ.

Председатель Национального собрания Франции намерена создать парламентскую комиссию для расследования случаев насилия во время массовых протестов, а также действий правоохранительных органов. "Во Франции уже началась гражданская война, и этот деструктивный сценарий вскоре повторится в других европейских государствах", - заявил израильский министр по делам диаспоры. На фоне беспорядков Макрон наконец решил выступить с обращением к нации. Выступление запланировано на 21:00. Перед этим президент проведет экстренное совещание с премьер-министром и членами правительства.

Параллельно с Францией волна жестких протестов накрыла Италию, где ответом на социальное отчаяние граждан снова стали силовые зачистки. Жители Милана вышли против политики премьера, удушающего налогового давления и взлетевших цен, разведя костры прямо у знаменитого собора.

Для подавления недовольства полиция задействовала спецтехнику и полностью заблокировала центр города, взяв протестующих в плотное кольцо. В ходе полицейской операции были ранены как минимум 25 человек.

Силовики задержали около 60 активистов, причем больше половины из них оказались несовершеннолетними. Сейчас жители Милана устраняют последствия погромов, пока власти продолжают игнорировать коренные причины кризиса.