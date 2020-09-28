Накануне здесь снова были массовые задержания. Среди десятков арестованных по меньшей мере один журналист. Его задержали с применением силы, несмотря на то что он был обозначен несколькими надписями "пресса" на одежде.Акции протеста продолжаются и в Нью-Йорке. Но на этот раз против ужесточения иммиграционного законодательства. Полицейские несколько раз подвергались нападению манифестантов, но масштабного противостояния удалось избежать. Причиной недовольства граждан были, в частности, сообщения о принудительной стерилизации женщин в иммиграционных центрах страны.



