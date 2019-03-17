Масштабные беспорядки в центре Парижа

Несколько элитных магазинов на Елисейских полях были разграблены в субботу "желтыми жилетами». Подожжены рестораны и банк. Спасателям пришлось доставать из огня женщину и ребенка. Они, как сообщается, жили над зданием финансово-кредитной организации. Бутылка с зажигательной смесью полетела в один из ресторанов. От погромщиков заведение не спасли защитные панели на окнах. Крытая веранда целиком уничтожена огнем. Полицией арестовано свыше 190 человек.



