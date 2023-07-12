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Масштабные неудобства: саммит НАТО запомнится литовцам надолго
Литовские СМИ авансом называли саммит НАТО в Вильнюсе историческим. Но, похоже, в историю он войдет только масштабом неудобств для горожан.
Из-за бесчисленных кортежей образовались чудовищные пробки. Хаоса добавило и сообщение о гранате на одной из улиц. К счастью, это был муляж, но полиция отнеслась к инциденту со всей серьезностью.
Сотрудники американских спецслужб полностью перекрыли одну из центральных улиц гигантским шатром. Доступ в него имели только высшие чиновники Вашингтона. Все остальные, включая зарубежных лидеров, должны были делать изрядный крюк.
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