ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Масштабные неудобства: саммит НАТО запомнится литовцам надолго

Литовские СМИ авансом называли саммит НАТО в Вильнюсе историческим. Но, похоже, в историю он войдет только масштабом неудобств для горожан.

Из-за бесчисленных кортежей образовались чудовищные пробки. Хаоса добавило и сообщение о гранате на одной из улиц. К счастью, это был муляж, но полиция отнеслась к инциденту со всей серьезностью.

Сотрудники американских спецслужб полностью перекрыли одну из центральных улиц гигантским шатром. Доступ в него имели только высшие чиновники Вашингтона. Все остальные, включая зарубежных лидеров, должны были делать изрядный крюк.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все