Масштабные неудобства: саммит НАТО запомнится литовцам надолго

Литовские СМИ авансом называли саммит НАТО в Вильнюсе историческим. Но, похоже, в историю он войдет только масштабом неудобств для горожан.

Из-за бесчисленных кортежей образовались чудовищные пробки. Хаоса добавило и сообщение о гранате на одной из улиц. К счастью, это был муляж, но полиция отнеслась к инциденту со всей серьезностью.