Масштабные пожары на Канарах. Неспокойная ситуация и в Греции

В Испании мужчина по неосторожности спровоцировал масштабные пожары на Канарах. Он занимался сваркой ворот, несмотря на призывы властей соблюдать безопасность во время засушливой погоды. Всего одна искра - и пламя начало расползаться с невероятной скоростью. Власти эвакуировали из зоны бедствия более тысячи человек. На борьбу со стихией брошены 200 пожарных и спецтехника. К слову, мужчина, виновный в ЧП, находится под стражей.



Неспокойная ситуация и в Греции. Там из-за лесных пожаров власти вынуждены были объявить наивысший уровень опасности в нескольких регионах. На острове Элафонисос эвакуированы несколько сотен туристов и местных жителей. Сейчас пожарные сообщают, что пламя удалось взять под контроль.