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Масштабные природные пожары в Австралии стали причиной гибели занесенных в Красную книгу грызунов
Масштабные природные пожары в Австралии стали причиной гибели занесенных в Красную книгу грызунов. Дымчатые ложные мыши официально названы первым видом, полностью исчезнувшим по причине пожаров.
Мыши погибли, так как дышали дымом от горевшей древесины - у них развились легочные заболевания. После гибели первых девяти животных популяции специалисты центра восстановления видов постарались сделать все возможное, чтобы помочь оставшимся. Но спасти колонию грызунов не удалось.
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