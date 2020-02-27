Масштабные природные пожары в Австралии стали причиной гибели занесенных в Красную книгу грызунов. Дымчатые ложные мыши официально названы первым видом, полностью исчезнувшим по причине пожаров.







Мыши погибли, так как дышали дымом от горевшей древесины - у них развились легочные заболевания. После гибели первых девяти животных популяции специалисты центра восстановления видов постарались сделать все возможное, чтобы помочь оставшимся. Но спасти колонию грызунов не удалось.



