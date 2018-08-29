Масштабные протесты устроили учителя на Кипре

Педагоги, родители и ученики держали плакаты с лозунгами "Нет разрушению государственного образования". Поддержать активистов пришли представители других профсоюзов. Выступавшие резко критиковали правительство и министра образования. Они не довольны реформами, которые предполагают сокращение расходов на образование примерно на 30 миллионов евро, а также увольнения учителей. По словам чиновников, меры подготовлены после докладов и предложений Всемирного банка.