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Масштабные протесты во Франции - девятую неделю жители пытаются бороться с паспортами вакцинации

Во Франции в очередной раз вспыхнули протесты. Вот уже девятую неделюжители Пятой республики пытаются бороться с паспортами вакцинации. Без них людям закрыт вход во все заведения или на культурные и спортивные мероприятия. Протест вскоре перерос в массовые беспорядки. Агрессивно настроенные протестующие бросают бутылки и петарды в полицейских. Полиция отвечает решительно - слезоточивым газом и перцовыми баллончиками.

Митинг против ковид-ограничений в Вене

Митинги прокатились и по австрийской столице. Несмотря на то, что изначально протест планировался на несколько сотен противников антикоронавирусных мер, на улицы Вены вышли не менее тысячи человек. Обошлось без столкновений.

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