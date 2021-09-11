Масштабные протесты во Франции - девятую неделю жители пытаются бороться с паспортами вакцинации

Во Франции в очередной раз вспыхнули протесты. Вот уже девятую неделюжители Пятой республики пытаются бороться с паспортами вакцинации. Без них людям закрыт вход во все заведения или на культурные и спортивные мероприятия. Протест вскоре перерос в массовые беспорядки. Агрессивно настроенные протестующие бросают бутылки и петарды в полицейских. Полиция отвечает решительно - слезоточивым газом и перцовыми баллончиками.