Масштабные торжества по случаю столетия окончания Первой мировой пройдут сегодня во Франции

На них приедут главы десятков стран мира. В связи с этим в Париже усилены меры безопасности. За порядком на улицах уже следят тысячи полицейских. Кульминацией торжеств станет церемония у Триумфальной арки. Сегодня же откроется и Парижский форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности.