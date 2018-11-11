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Масштабные торжества по случаю столетия окончания Первой мировой пройдут сегодня во Франции

На них приедут главы десятков стран мира. В связи с этим в Париже усилены меры безопасности. За порядком на улицах уже следят тысячи полицейских. Кульминацией торжеств станет церемония у Триумфальной арки. Сегодня же откроется и Парижский форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности.

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