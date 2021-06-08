Масштабные цветочные инсталляции в Лондоне

Достопримечательности Лондона буквально расцвели: от культовых красных телефонных будок до площади Пикадилли - дизайнеры решили разбавить серый тон улиц красками живых цветов. По мнению устроителей масштабной инсталляции, она должна поднять настроение жителям британской столицы после нескольких месяцев локдауна.