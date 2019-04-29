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Масштабные учения НАТО стартуют сегодня в Эстонии

Участие примут более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран. Представлены сухопутные подразделения, морские и авиация. Задействуют более 200 единиц бронетехники. Среди них британские и французские танки, а также боевые машины пехоты Warrior.

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