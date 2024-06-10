Масштабные учения "Железный волк - 2024" стартовали - участие примут около 4 тыс. военных

Международные маневры "Железный волк - 2024" стартовали. Они считаются одними из крупнейших межгосударственных полевых тактических учений, проводимых Литвой. Задействованы будут солдаты из Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, а также боевая группа Германии, дислоцированная в Литве. Всего участие примут порядка 4 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 500 единиц техники.