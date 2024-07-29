Грузовой перевозчик Польши столкнулся с серьезными проблемами

На логистическом рынке Польши приняли решение сократить штат на 30 % (а это более 4 тыс. человек). Крупнейший в стране и на территории Восточной Европы перевозчик PKPCARGO закончил первый квартал текущего года с гигантским убытком - свыше 30 млн долларов. И теперь он не может выполнить обязательства перед своими сотрудниками. В планах масштабные увольнения, причем, скорее всего, без выплаты выходных пособий.



Окружной суд Варшавы уже открыл дело о реструктуризации компании PKPCARGO. В самой компании объясняют, что все проблемы из-за правительственной программы бывшего премьера Моравецкого. По его распоряжению PKPCARGO перевезла около 5 млн т угля для частных домохозяйств, но до сих пор не получила от властей компенсации своих расходов. При этом из-за возросшей нагрузки компании пришлось приостановить действие договоров с другими клиентами.