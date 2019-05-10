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Масштабные военные учения НАТО "Весенний шторм - 2019" проходят в Эстонии

Маневры, как сообщается, продлятся до 17 мая. В них принимает участие более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран. Самая активная часть учений завершается сегодня. В них участвуют самолеты, а также вертолеты Военно-воздушных сил Германии, Польши, Эстонии, Великобритании и США. С моря учения поддерживают корабли эстонского Военно-морского флота.

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