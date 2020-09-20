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Масштабный фестиваль фейерверков прошел в России

Впервые он состоялся в формате телешоу и без зрителей из-за соображений эпидбезопасности, и не в Москве, а в Подмосковье. Участвовали только российские команды. В этом году тема праздника - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Изюминкой стал фрагмент победного салюта 9 мая 1945 года.

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