Масштабный пожар на лакокрасочном заводе в Баку

Огонь, вызванный несколькими взрывами, распространился на 3 тысячи квадратных метров. Очаг находился в чанах с химическими реагентами. 6 человек получили травмы. К тушению было привлечено 32 единицы техники и 160 спасателей. К этому часу возгорание удалось локализовать.



