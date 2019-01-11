Масштабный пожар на заводе в Нижнем Новгороде

Огнем охватило три с половиной тысячи квадратных метров производственного здания. В момент ЧП на заводе, где производят автофургоны, находились только два сторожа. Они успели покинуть помещение. Из-за возгорания обрушилось 500 квадратов кровли. Спасателям уже удалось полностью потушить пожар. Пострадавших нет.