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Масштабный пожар на заводе в Нижнем Новгороде

Огнем охватило три с половиной тысячи квадратных метров производственного здания. В момент ЧП на заводе, где производят автофургоны, находились только два сторожа. Они успели покинуть помещение. Из-за возгорания обрушилось 500 квадратов кровли. Спасателям уже удалось полностью потушить пожар. Пострадавших нет.

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