Масштабный пожар в Нью-Йорке этой ночью тушили порядка 200 пожарных

Пострадали 12 человек, среди них 7 огнеборцев. Возгорание началось в одной из закусочных на бульваре Куинс. Огонь моментально перебросился на соседние офисы и рестораны. В результате пожара пострадали шесть компаний, большая часть зданий была разрушена. Что стало причиной ЧП - выясняется.