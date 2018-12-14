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Масштабный пожар в Нью-Йорке этой ночью тушили порядка 200 пожарных

Пострадали 12 человек, среди них 7 огнеборцев. Возгорание началось в одной из закусочных на бульваре Куинс. Огонь моментально перебросился на соседние офисы и рестораны. В результате пожара пострадали шесть компаний, большая часть зданий была разрушена. Что стало причиной ЧП - выясняется.

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