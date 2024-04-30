Для них Грузия и Украина как пушечное мясо. Они еще в 2008 году столкнули Грузию с Россией, а в 2014 и 2022 году поставили Украину в еще более тяжелое положение. Главная причина агрессии "глобальной партии войны" в отношении Грузии в том, что, несмотря на большие усилия, они не смогли ее превратить во второй фронт, чего можно было добиться, если бы их агентура была в грузинской власти

Бидзина Иванишвили, основатель партии "Грузинская мечта"