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Масштабный прогосударственный митинг за принятие закона об иноагентах прошел в Тбилиси
В Тбилиси, наконец-то, состоялся прогосударственный митинг за принятие закона об иноагентах. По оценке организаторов, акция собрала гораздо больше сторонников, чем любой протест оппозиции. В течение нескольких часов к участникам демонстрации со сцены, развернутой перед зданием парламента, обращались лидеры партии "Грузинская мечта", в том числе и ее основатель, который отличился резкими заявлениями по войне в Украине и в адрес Запада.
Для них Грузия и Украина как пушечное мясо. Они еще в 2008 году столкнули Грузию с Россией, а в 2014 и 2022 году поставили Украину в еще более тяжелое положение. Главная причина агрессии "глобальной партии войны" в отношении Грузии в том, что, несмотря на большие усилия, они не смогли ее превратить во второй фронт, чего можно было добиться, если бы их агентура была в грузинской власти
В свою очередь мэр Тбилиси на мероприятии заявил, что "Запад - через НПО и НКО пытался сказать жителям Грузии, что "черное - это белое, а пропаганда ЛГБТ - это хорошо". Отметим, накануне Комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
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