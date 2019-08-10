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Масштабный сбой электроснабжения в Британии

Блэкаут по-британски. Масштабный сбой электроснабжения во многих частях Англии и Уэльса привел к сбою всей транспортной системы в стране. Остановилось железнодорожное сообщение, не работают светофоры, света нет даже в аэропорту Ньюкасла. Перебои коснулись почти миллиона британцев, многие дома обесточены.

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