Масштабный взрыв в ЮАР

На складе боеприпасов недалеко от Кейптауна погибли 8 человек. Причина инцидента до сих пор неизвестна. Завод принадлежит государственному производителю оружия DenEl и немецкому предприятию Rhein-metall Defense. Концерн поставляет боеприпасы для вооруженных и полицейских сил по всему миру.