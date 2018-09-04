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Масштабный взрыв в ЮАР

На складе боеприпасов недалеко от Кейптауна погибли 8 человек. Причина инцидента до сих пор неизвестна. Завод принадлежит государственному производителю оружия DenEl и немецкому предприятию Rhein-metall Defense. Концерн поставляет боеприпасы для вооруженных и полицейских сил по всему миру.

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