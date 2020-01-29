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Масштабы эпидемии коронавируса в Китае превзошли вспышку атипичной пневмонии 2003 года

Китайский коронавирус бьет по экономике

Коронавирус больно бьет не только по людям, а также по экономике. Потенциальный ущерб оценивается в 40 миллиардов долларов. Для американских бирж эти дни стали худшими с начала осени. Из-за временного закрытия шанхайского Диснейленда, бумаги компании упали на три процента. На карантине теперь и крупнейшие заводы. Власти Поднебесной приняли решение остановить в провинции Хубэй даже гигантов - Apple и Samsung. Из-за эпидемии китайцы, занимавшиеся сборкой гаджетов, просто не смогут выйти на работу. Одна за другой страны объявляют о массовой эвакуации из Китая - Россия, Германия, Франция, Япония.

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