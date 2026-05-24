Массированный удар "Орешником" и "Кинжалом": Минобороны России озвучило цели возмездия по Украине

Минобороны России озвучило цели удара возмездия по Украине. Поражены объекты военно-промышленного комплекса, главкомата сухопутных войск, управления разведки и другие пункты управления ВСУ. По гражданской инфраструктуре Украины ударов не планировалось и не осуществлялось, заявили в российском военном ведомстве



Массированная атака на Киев и область состоялась минувшей ночью. Для нанесения удара использовались баллистические ракеты "Орешник", Аэробаллистические "Искандер", гиперзвуковые "Кинжал", крылатые "Циркон", а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

Старобельск скорбит

Накануне поздно вечером спасатели завершили разбор завалов на месте разрушенной части колледжа Луганского педуниверситета. В результате теракта киевского режима погиб 21 человек, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. Все эти ребята готовились стать воспитателями детских садов и учителями начальных классов. Украинские боевики даже пытались сорвать операцию по спасению выживших и извлечению тел из-под завалов, устраивая постоянные налеты новых беспилотников.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ дронами атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. Там находились 86 ребят в возрасте от 14 лет.