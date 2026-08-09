В ночь с 8 на 9 августа массированной атаке беспилотников подвергся российский Белгород. Известно о попадании дронов в 4 многоквартирных и один частный жилой дом. Пострадали 13 человек, среди них двое детей.

Вполне вероятно, что реальной целью нападения являлась Белгородская ТЭЦ, но Украина не особенно старается избегать жертв среди гражданского населения. В силу этого атаки на инфраструктуру становятся фактически террористическими.