Массовая акция протеста медработников вспыхнула в Варшаве

Пока в Польше назревает недовольство врачей. Здесь проходит масштабный протест медработников. Протестующие требуют улучшения условий труда, внесения изменений в закон о порядке определения минимальной зарплаты и доведения ее размера до среднеевропейской. Скандируют "Система здравоохранения - не прислуга власти" и "С нас хватит!".