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Массовая акция протеста медработников вспыхнула в Варшаве

Пока в Польше назревает недовольство врачей. Здесь проходит масштабный протест медработников. Протестующие требуют улучшения условий труда, внесения изменений в закон о порядке определения минимальной зарплаты и доведения ее размера до среднеевропейской. Скандируют "Система здравоохранения - не прислуга власти" и "С нас хватит!".

Многие из медицинских работников пришли на демонстрацию в рабочей форме. Маршем "белые халаты" пройдут у зданий правительства, парламента и Минздрава. За демонстрацией наблюдают усиленные отряды полиции.

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