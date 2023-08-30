Массовая атака БПЛА на регионы России. Что известно к этому времени?

Ряд российских регионов в ночь на 30 августа подвергся атакам украинских беспилотников. Силам ПВО России удалось сбить большинство летательных аппаратов. В результате нападений никто не пострадал, однако не обошлось без разрушений. Так, на аэродроме в Пскове получили повреждения несколько военно-транспортных самолетов, возник пожар.БЕЛТА собрала основную информацию к этому часу.

Что известно об атаке на регионы России

Сегодня ночью ВСУ с помощью беспилотников атаковали сразу шесть российских регионов - Московскую, Орловскую, Рязанскую, Брянскую, Калужскую, Псковскую области.

Около двух часов ночи Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области.

Спустя полчаса появилась информация об уничтожении БПЛА над территорией Калужской области. Рязанскую область за ночь ВСУ атаковали дважды - с разницей в полтора часа. В обоих случаях украинские беспилотники были сбиты.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков позже уточнил, что над территорией региона были сбиты два беспилотных летательных аппарата. "Информации о повреждениях и пострадавших нет. Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при падении сбитого беспилотника было повреждено административное здание. "Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Позже Богомаз проинформировал еще об одном налете - два беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. Атака была пресечена силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников к этому часу ликвидировано.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, один из беспилотников угодил в резервуар для хранения нефтепродуктов.

"Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы. Так же в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - проинформировал Шапша.

Ближе к утру мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем в Telegram-канале, что силы ПВО сбили в Рузском районе один из беспилотников, направлявшихся к Москве.

"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", - написал Собянин. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте ЧП работают экстренные службы.

В связи с инцидентом аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево временно не принимали и не отправляли рейсы. В Росавиации сообщили ТАСС, что из-за ограничений полетов в запасные аэропорты было перенаправлено 11 пассажирских рейсов.

Что произошло в Пскове

О нападении на Псков сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично", - сообщил губернатор в полночь в своем Telegram-канале.

Позже Ведерников проинформировал, что в аэропорту Пскова отменены все рейсы на 30 августа.

"Принято решение об отмене всех рейсов… до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно. Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме", - сообщил губернатор.

Ведерников также опубликовал видео из псковского аэропорта, который атаковали беспилотники. На видео губернатор заявил, что жертв в результате атаки нет. "Масштаб разрушений сейчас уточняется. Все службы работают на месте. Провели заседание оперативного штаба, наметили первичные действия", - сказал Ведерников.

После атаки БПЛА в аэропорту произошел пожар. "По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара. Угрозы распространения пожара нет", - сообщил сотрудник экстренных служб.

Между тем в ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что в результате пожара в аэропорту загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76. Для ликвидации возгорания была задействована 21 единица техники и 65 человек.

Что сообщается об атаке в Севастополе

ВСУ с помощью морских беспилотников попытались атаковать центральную бухту Севастополя.

"В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения. - Прим. БЕЛТА) отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - проинформировал около трех часов ночи губернатор города Михаил Развожаев.

Позже губернатор сообщил, что работа в акватории завершена. "На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет. Продолжается контроль обстановки", - сообщил Развожаев.