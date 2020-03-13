Массовая драка фанатов в Великобритании

Массовая драка фанатов с политическим подтекстом. В Великобритании около 30 болельщиков команды по регби в образах Бориса Джонсона схлестнулись в схватке с фанатами соперника. Играли клубы Англии и Уэльса. В толпе кидались в друг друга мусором и срывали с "Борисов" парики. Стычка закончилась поражением "Джонсонов". О пострадавших в результате потасовки информации не поступало.