Массовая драка в парламенте Армении

Ожесточенное сражение между депутатами армянского парламента случилось несколько часов назад. Причиной стало обвинение в адрес генералов страны, которые будто бы продажны. Заявление прозвучало из уст одного из депутатов с репутацией скандалиста. В него полетела бутылка с водой, он ответил - тут же завязалась массовая драка. Заседание было остановлено, но прекратить столкновения сумела только охрана.