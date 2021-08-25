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Массовая драка в парламенте Армении

Ожесточенное сражение между депутатами армянского парламента случилось несколько часов назад. Причиной стало обвинение в адрес генералов страны, которые будто бы продажны. Заявление прозвучало из уст одного из депутатов с репутацией скандалиста. В него полетела бутылка с водой, он ответил - тут же завязалась массовая драка. Заседание было остановлено, но прекратить столкновения сумела только охрана.

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