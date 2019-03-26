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Массовая эвакуация прошла сразу в шести городах Германии из-за сообщений с угрозами о минировании

Письма пришли сегодня ночью на электронную почту в администрации центров, среди которых Аугсбург, Хемниц, Геттинген. На место оперативно прибыли силы специального назначения вместе с собаками-ищейками. Прилегающие территории были оцеплены. Взрывчатых веществ не обнаружено. Полиции пока не удалось установить, кто отправил письма.

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