ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Массовая стрельба на вечеринке в США. Один погиб, девять ранены

Массовая стрельба на вечеринке в США. Один человек погиб, еще девять ранены. На мероприятии в городе Чесапик между двумя группами людей вспыхнула ссора, которая закончилась перестрелкой. На данный момент полиция пока никого не задержала.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все