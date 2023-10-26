Массовая стрельба произошла в американском Льюистоне. Стрелок до сих пор на свободе

Стрелок из Льюистона до сих пор на свободе. На поиски привлечены сотни офицеров полиции и силы ФБР.

Напомним, массовая стрельба произошла в ресторане, а затем и боулинге небольшого 40-тысячного города в США. 22 человека погибли, более 60 пострадали. Личность террориста установлена. Это 40-летний Роберт Кард, инструктор по огнестрельному оружию и член резерва армии США, имеющий отклонения по здоровью. Мужчина недавно был помещен в психиатрическую больницу сроком на две недели. Однако куда смотрели власти, не изъяв после этого у него огнестрельное оружие?