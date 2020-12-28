Массовая вакцинация против COVID-19 в Европе

Как и обещал Брюссель, вакцинация от коронавируса началась во всех странах Евросоюза одновременно. Первые уколы препарата Pfizerбыли сделаны, главным образом, медикам, а иногда даже - министрам здравоохранения, как, например, в Болгарии. Привить собираются 446 миллионов человек, но доз препарата закуплено пока лишь 200 миллионов. Этого, однако, должно хватить категориям, которые подвержены наибольшему риску.

"Британский" штамм расползается по миру

Прививочная кампания продолжается в США, Великобритании и Мексике. В Соединенном Королевстве вакцинация проходит на фоне все более широкого распространения новой формы вируса, который, как считается, на 70 % заразнее обычного. Английский COVID уже обнаружен в Испании, Франции, Швеции и Швейцарии. Вирус-мутант не остановила практически полная транспортная блокада, которую объявили острову страны Европы. Количество ежедневных заражений в Великобритании превышает 30 тысяч. Погибают от болезни изо дня в день не менее 500 человек.

Израиль ввел третий локдаун

С этого дня действуют более строгие карантинные ограничения сразу в нескольких странах. В Израиле гражданам запрещено удаляться от своего жилья далее, чем на километр. Закрываются все торговые предприятия, не занятые реализацией жизненно необходимой продукции.

Новый локдаун в Польше