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Массовая вакцинация против COVID-19 в Европе
Как и обещал Брюссель, вакцинация от коронавируса началась во всех странах Евросоюза одновременно. Первые уколы препарата Pfizerбыли сделаны, главным образом, медикам, а иногда даже - министрам здравоохранения, как, например, в Болгарии. Привить собираются 446 миллионов человек, но доз препарата закуплено пока лишь 200 миллионов. Этого, однако, должно хватить категориям, которые подвержены наибольшему риску.
"Британский" штамм расползается по миру
Прививочная кампания продолжается в США, Великобритании и Мексике. В Соединенном Королевстве вакцинация проходит на фоне все более широкого распространения новой формы вируса, который, как считается, на 70 % заразнее обычного. Английский COVID уже обнаружен в Испании, Франции, Швеции и Швейцарии. Вирус-мутант не остановила практически полная транспортная блокада, которую объявили острову страны Европы. Количество ежедневных заражений в Великобритании превышает 30 тысяч. Погибают от болезни изо дня в день не менее 500 человек.
Израиль ввел третий локдаун
С этого дня действуют более строгие карантинные ограничения сразу в нескольких странах. В Израиле гражданам запрещено удаляться от своего жилья далее, чем на километр. Закрываются все торговые предприятия, не занятые реализацией жизненно необходимой продукции.
Новый локдаун в Польше
Новый локдаун установлен и в Польше. Здесь закрыты рестораны, курорты, спортзалы и другие предприятия сферы сервиса. В магазинах выделено время для совершения покупок пожилыми людьми. Подтверждено действие комендантского часа в новогоднюю ночь: выходить на улицу запрещено с 7 вечера до 6 утра. Всего на планете насчитывают сегодня около 82 миллионов зараженных COVID и 1 миллион 800 тысяч жертв этой болезни.
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