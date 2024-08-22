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Массовое дезертирство охватило ряды ВСУ
Дезертирство в ВСУ носит массовый характер - бойцы тысячами самовольно покидают позиции, заявил депутат Верховной рады Федиенко. Госбюро расследований Украины завело порядка 80 тысяч уголовных дел против военнослужащих, самовольно покинувших воинские формирования. Ситуация настолько критическая, что парламент страны был вынужден одобрить законопроект, согласно которому впервые дезертировавшие, но вернувшиеся на линию фронта до окончания судебного разбирательства, не будут преследоваться. Ранее в офисе Зеленского отметили, что военнослужащие устали от постоянных боевых действий и дефицита вооружения, а обещанная ротация войск так и осталась пустыми словами.
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