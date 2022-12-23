Массовое ДТП на мосту под Владивостоком: шесть аварий с участием 38 машин

Шесть аварий с участием в общей сложности 38 автомобилей произошло утром во вторник на мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком, два человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по Приморскому краю.



"На автомобильном мосту в районе Подгороденки зарегистрировано порядка шести автоаварий с участием нескольких автомашин. Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение 38 транспортных средств. По предварительной информации, в результате этих автопроисшествий пострадали два человека (один из них – несовершеннолетний)", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ДТП произошли из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции.





Фото:deita.ru