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Массовое ДТП на мосту под Владивостоком: шесть аварий с участием 38 машин
Шесть аварий с участием в общей сложности 38 автомобилей произошло утром во вторник на мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком, два человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по Приморскому краю.
"На автомобильном мосту в районе Подгороденки зарегистрировано порядка шести автоаварий с участием нескольких автомашин. Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение 38 транспортных средств. По предварительной информации, в результате этих автопроисшествий пострадали два человека (один из них – несовершеннолетний)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошли из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции.
Фото:deita.ru
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