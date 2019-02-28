Массовое ДТП в американском штате Висконсин

На трассе столкнулся 131 автомобиль. Погиб один человек, более 70-ти пострадали. Шокированные очевидцы сделали около тысячи звонков в службы спасения. На шоссе образовалась многокилометровая пробка. Причиной трагедии стали плохие погодные условия. В регионе идет сильный снег, видимость на дорогах не более двух метров. Авария стала крупнейшей в истории Висконсина.

