Массовое ДТП в Египте: столкнулись 30 автомобилей, погибли 32 человека

Смертельное ДТП в Египте. На трассе Каир - Александрия столкнулись 30 автомобилей. По сообщениям местных СМИ, погибли 32 человека, 60 пострадали. Сейчас они госпитализированы.

Предварительной причиной аварии стала утечка масла в одной из машин, после чего произошло массовое столкновение транспорта. Несколько авто загорелись. Детали ЧП выясняются.