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Массовое ДТП в Краснодарском крае

На трассе под Адыгейском столкнулись 25 автомобилей. Погибли 2 человека, еще 6 пострадали. По предварительной версии, причиной аварии стала плохая видимость. В регионе сейчас сильный туман и гололед. На месте ЧП работают медики и спасатели.

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