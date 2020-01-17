Массовое ДТП в Краснодарском крае

На трассе под Адыгейском столкнулись 25 автомобилей. Погибли 2 человека, еще 6 пострадали. По предварительной версии, причиной аварии стала плохая видимость. В регионе сейчас сильный туман и гололед. На месте ЧП работают медики и спасатели.



