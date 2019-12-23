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Массовое ДТП в США: столкнулись 69 машин, пострадали 50 человек

Туман и гололедица стали причиной массового ДТП в американском штате Вирджиния. Из-за цепной реакции там столкнулись 69 авто. Пострадали 50 человек, некоторые находятся в критическом состоянии. Люди получали травмы, когда выходили из машин после столкновения и попадали под колеса других подъезжающих авто.

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