Массовое ДТП в США: столкнулись 69 машин, пострадали 50 человек

Туман и гололедица стали причиной массового ДТП в американском штате Вирджиния. Из-за цепной реакции там столкнулись 69 авто. Пострадали 50 человек, некоторые находятся в критическом состоянии. Люди получали травмы, когда выходили из машин после столкновения и попадали под колеса других подъезжающих авто.