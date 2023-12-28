Массовое ДТП в Турции - 10 человек погибли, пострадали больше 50

Не менее 10 человек погибли, 54 пострадали в серьезной аварии на северо-западе Турции, пишет sb.by.

Массовое ДТП произошло на междугородной трассе в провинции Сакарья, где столкнулись семь транспортных средств. В их числе три автобуса, грузовик и еще три транспортных средства. Губернатор Сакарьи Яшар Карадениз подтвердил информацию о числе погибших и пострадавших. По его словам, медики доставляют травмированных в больницы.