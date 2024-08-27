Массовое ДТП вызвал водитель грузовика на трассе в Ставрополье

Массовое ДТП в Ставропольском крае. Водитель грузовика зацепил топливным баком разделительный отбойник. Произошла утечка топлива, из-за чего на проезжей части появилась скользкая пленка. Трасса превратилась в каток: машины одна за другой врезались в отбойник, теряя управление. В итоге в больницу попали пять человек.