ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Массовое ДТП вызвал водитель грузовика на трассе в Ставрополье

Массовое ДТП в Ставропольском крае. Водитель грузовика зацепил топливным баком разделительный отбойник. Произошла утечка топлива, из-за чего на проезжей части появилась скользкая пленка. Трасса превратилась в каток: машины одна за другой врезались в отбойник, теряя управление. В итоге в больницу попали пять человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все