Массовое нашествие пауков спровоцировали наводнения в Австралии

Насекомые, спасаясь от воды, полчищами забираются на заборы и деревья, а многие ищут спасения прямо в человеческом жилье. Местные рассказывают, что в набегах участвуют тысячи насекомых. Граждан призывают быть осмотрительнее, ведь среди безобидных видов могут попасться и ядовитые. И все же экологи просят австралийцев не травить их химикатами, напоминая, что они являются важной частью экосистемы.