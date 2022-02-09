Массовое преследование участников штурма Капитолия - громкие истории американцев

В Штатах пытаются не афишировать, как у них обстоят дела со свободой слова и правами человека. В самой "демократической" стране в мире продолжается массовое преследование участников штурма Капитолия, который имел место год назад. "Внутренних террористов", как окрестили их власти, насчитывается не менее 400, десятки из них томятся в тюрьмах, причем условия их содержания совершенно нечеловеческие. Продолжит Олег Романов (видео).