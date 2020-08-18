Массовое тестирование на коронавирус в Италии и Испании

Европейские страны тем временем массово тестируют граждан на коронавирус, особенно приезжающих из других стран. Очередной всплеск заболеваемости уже не на шутку грозит второй волной. В Италии организовано масштабное тестирование всех прибывающих из Испании, Греции, Мальты и Хорватии. А в Испании власти проводят массовое тестирование на коронавирус в попытке выявить бессимптомных носителей, чтобы замедлить распространение инфекции и предотвратить вторую волну эпидемии. В ВОЗ тем временем сообщают, что количество инфицированных COVID в мире перешло отметку в 22 миллиона.





